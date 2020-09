Si-a pus implanturi si i-a "deranjat" pe fani. Cine e Marijana Veljovic, cea mai frumoasa arbitra din tenis

Sarboaica de 39 de ani e considerata cea mai frumoasa arbitra care oficiaza la turneele de tenis, drept pentru care fanii sportului alb din intreaga lume ii urmaresc orice miscare.Astfel, Veljovic se confrunta in aceste zile, la US Open, cu o multime de remarci acide venite asupra sa pe retelele de socilizare. Motivul e legat de un posibil lifting facial la care a apelat Marjana, o operatie de infrumusetare care se pare ca nu e pe placul tuturor. "Esti plina de silicon!", a fost doar unul dintre mesajele indreptate asupra Marijanei.Pe plan profesional, Marijana Veljovic s-a remarcat la editia din acest an a Openului australian, atunci cand l-a sanctionat pe celebrul Roger Federer pentru un comportament in afara eticii sportive.