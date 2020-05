Inca 12 turnee de tenis au fost anulate: Nici Romania nu a scapat

Ziare.

WTA a transmis, printr-un comunicat oficial, ca a anulat turneele de la Bastad, Lausanne, Bucuresti si Jurmala, toate programate in luna iulie.De asemenea, ATP a transmis ca si turneele de la Hamburg, Newport, Bastad, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta si Kitzbuhel au fost anulate. Si acestea erau programate in luna iulie.Deocamdata, in calendarul WTA din luna iulie se mai afla competitiile de la Karlsruhe si Palermo, iar oficialii WTA au transmis ca vor lua o decizie in luna iunie.In cel mai optimist scenariu, turneele vor fi reluate la inceputul lunii august, la Washington si San Jose.C.S.