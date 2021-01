Inca doi jucatori de la Australian Open au coronavirus. Numarul infectarilor legate de turneu a ajuns la 10

In urma testarilor pozitive, 72 de jucatori si jucatoare au fost plasati in carantina stricta timp de 14 zile, fara a avea dreptul de a iesi din camerele de hotel, dupa ce au fost contacti in zborurile charter spre Australia.Ministrul responsabil cu politia in statul australian Victoria, Lisa Neville, a afirmat miercuri ca doi jucatori si doua persoane care au legatura cu turneul au avut teste pozitive in ultimele 24 de ore.Peste o mie de persoane au sosit saptamana trecuta pe insula-continent cu 17 zboruri charter organizate special de federatia australiana de tenis. Mai multe cazuri pozitive au fost anuntate in prima instanta, dupa care au fost declarate negative, ramanand in cele din urma zece infectari legate de turneu.Doar jucatorii care nu au fost considerati caz contact in zborurile spre Australia au fost autorizati sa iasa din camere cinci ore in fiecare zi pentru a se antrena.Mai multi jucatori, printre care si romanca Sorana Cirstea , s-au plans de conditiile de carantina, dar au fost acuzati de presa australiana ca au o atitudine egoista, avand in vedere ca orasul Melbourne s-a aflat pana in octombrie timp de patru luni in carantina pentru a face fata celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus.Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, a fost amanat anul acesta fata de datele sale obisnuite si va avea loc intre 8 si 21 februarie.Citeste si: FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"