Inca un turneu WTA a fost anulat - oficial

Turneul de la Berlin nu se va disputa in acest an din cauza pandemiei de coronavirus.

Competitia din capitala Germaniei a fost anulata oficial vineri.

Programat initial pentru perioada 15-21 iunie, turneul de la Berlin nu va fi reprogramat in acest an.

Astfel, urmatoare editie a turneului de la Berlin, care anul acesta avea premii in valoare totala de 1 milion de dolari, se va desfasura loc anul viitor, in perioada 12-20 iunie.

Turneul de la Berlin ar fi revenit anul acesta in circuitul WTA dupa o absenta de 12 ani.

I.G.

