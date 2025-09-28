Inca un turneu WTA a fost anulat - oficial

Vineri, 24 Aprilie 2020, ora 13:32
2693 citiri
Turneul de la Berlin nu se va disputa in acest an din cauza pandemiei de coronavirus.
Competitia din capitala Germaniei a fost anulata oficial vineri.
Programat initial pentru perioada 15-21 iunie, turneul de la Berlin nu va fi reprogramat in acest an.
Astfel, urmatoare editie a turneului de la Berlin, care anul acesta avea premii in valoare totala de 1 milion de dolari, se va desfasura loc anul viitor, in perioada 12-20 iunie.
Turneul de la Berlin ar fi revenit anul acesta in circuitul WTA dupa o absenta de 12 ani.
I.G.
