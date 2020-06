Inca un turneu WTA a fost anulat - oficial

Ziare.

"Criza sanitara adusa de Covid-19 ne-a pus pe toti intr-o situatie fara precedent in ultimele saptamani", au scris organizatorii pe Twitter."Cu profund regret trebuie sa va anuntam astazi ca recomandarile legate de noile reguli ale WTA pentru editia din 2020 nu ne permit sa organizam editia din acest an cu constiinta impacata si in conformitate cu asteptarile voastre. Regulile referitoare la securitate si igiena fac imposibila pentru noi gazduirea unui eveniment care sa respecte aceste conditii", au adaugat organizatorii.Editia din 2019 a acestui turneu a fost castigata de letona Jelena Ostapenko.Pandemia, care a provocat sute de mii de decese in lume, a dus la suspendarea circuitelor ATP si WTA, cel putin pana pe 31 iulie.