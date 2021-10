Ați mai văzut așa ceva? Un punct desprins din jocurile pe play-station VIDEO

Meciurile de dublu de la Indian Wells oferă dispute extrem de spectaculoase, savurate de public.

Spre deosebire de alte turnee, suporterii chiar vin în număr mare la partidele de dublu. Și au și ce vedea.

Marcelo Melo și Ivan Dodig s-au calificat în semifinale după ce au trecut de Fabio Fognini și Lorenzo Sonego cu 10-8 în super tie-break.

Melo și Dodig au câștigat și un punct extrem de spectaculos, în care protagoniști au fost însă adversarii, care au salvat din poziții imposibile.

Doubles points straight out of a video game 🤯@DodigTennis & @marcelomelo83 score an epic 6-3, 4-6, 10-8 victory over Fognini & Sonego to reach the final four.

🎥: @TennisTV | @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/7Q9hNuNurR