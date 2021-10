Finală de vis la Indian Wells: ce jucătoare se vor lupta pentru trofeu VIDEO

În această dimineață au avut loc semifinalele de la Indian Wells de pe tabloul feminin.

În primul meci, Victoria Azarenka a avut un meci greu cu Jelena Ostapenko, pe care a învins-o în trei seturi, scor 3-6, 6-3, 7-5.

Azarenka (32 de ani, locul 32 WTA), o veterană a circuitului, a câștigat de trei ori turneul californian.

Ea va întâlni în finală o reprezentantă a noului val, jucătoarea spaniolă Paula Badosa (23 de ani, locul 27 WTA). Aceasta a învins-o pe tunisiana Ons Jabeur, scor 6-3, 6-3.

Așadar, Azarenka versus Badosa, o confruntare între vechea și noua generație, un meci care se anunță superatractiv.

Badosa a întrecut-o pe Simona Halep: o poate face și Azarenka

A WTA 1000 final is in your future 🎱

🇪🇸 @paulabadosa races past Jabeur 6-3, 6-3, for a place in the @BNPPARIBASOPEN final! pic.twitter.com/ySLUHJn6IV