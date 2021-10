"Magie în stare pură" Lovitura imposibilă reușită la Indian Wells VIDEO

O mare surpriză s-a consemnat la Indian Wells, principalul favorit al turneului fiind trimis acasă.

Rusul Daniil Medvedev, locul 2 ATP şi cap de serie numărul 1, a fost eliminat în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells.

El a fost învins, miercuri, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-3, de bulgarul Grigor Dimitrov, locul 28 ATP şi cap de serie numărul 23.

În sferturi, Dimitrov va evolua cu poloezul Hubert Hurkacz, locul 12 ATP şi cap de serie numărul 8, care a trecut, în optimi, de rusul Aslan Karaţev, locul 23 ATP şi cap de serie numărul 19, scrie News.ro

Dimitrov a și reușit o lovitură se senzație în fața lui Medvedev. "Magie în stare pură", au comentat cei de la ESPN.

How to win a point against Medvedev by @GrigorDimitrov....get tricky 🧐#BNPPO21 | 🎥 @TennisTV pic.twitter.com/gDItip8xcy