Turneul de la Indian Wells a fost reprogramat! Cand va avea loc competitia din California

Editia din martie 2020 a fost anulata si aceasta decizie a marcat oprirea circuitelor profesniste ATP si WTA , in conditiile inmultirii numarului de infectari cu virsul Sars-CoV-2 in SUA, dar si in intreaga lume.In decembrie trecut, organizatorii au anuntat amanarea editiei din acest an, dupa ce al patrulea val de infectari cuprindea numeroase tari, insa sperau ca vor gasi o perioada in 2021 in care sa tina turneul.Joi, organizatorii au precizat ca turneul va avea loc in octombrie, insa fara a da alte detalii.Competitia, considerata al V-lea grand slam, este formata dintr-un turneu WTA 1.000 si un Masters 1.000 masculin. In 2015, Simona Halep a castigat proba de simplu feminin.De altfel, partea finala a calandarului din acest an, dupa US Open (30 august - 13 septembrie) este inca necunoscuta.