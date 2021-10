Sabalenka are coronavirus și nu joacă la Indian Wells! Nu crede în vaccin

După retragerile lui Naomi Osaka și Serena Williams, încă o jucătoare a anunțat că nu poate participa la Indian Wells.

Aryna Sabalaenka, numărul doi mondial, ar fi vrut să evolueze la Indian Wells, însă a fost depistată pozitiv la un test.

"Din păcate am fost depistată pozitiv și nu voi putea participa. Mi-am început perioada de izolare și voi sta în carantină până când îmi vor spune doctorii că sunt în siguranță", a spus Sabalenka.

În martie, ea declara că nu crede în eficiența vaccinului, întrucât nu a fost suficient timp pentru teste

Aryna we wish you a speedy recovery. @SabalenkaA @BNPPARIBASOPEN | #BNPPO21 pic.twitter.com/2rDdlms7gf