Tragerea la sorți de la Indian Wells: tabloul complet al competiției

Azi noapte a avut loc tragerea la sorți a meciurilor de pe tabloul principal al turneului de la Indian Wells, ultimul mare turneu de tenis al anului.

Simona Halep, Sorana Cîrstea, Emma Răducanu și Bianca Andreescu vor juca direct în turul al doilea astfel:

Simona Halep vs câştigătoarea meciului Marta Kostiuk (Ucraina) – Shuai Zhang (China).

Sorana Cîrstea vs câștigătoarea meciului Ann Li (SUA) – Misaki Doi (Japonia).

Emma Răducanu vs câştigătoarea meciului Maria Camila Osorio Serrano (Columbia) – Aliaksandra Sasnovich (Belarus).

Dacă vor trece de turul doi, Halep şi Răducanu vor fi adversare în turul trei.

Bianca Andreescu vs câștigătoarea meciului dintre Alison Riske și o jucătoare venită din calificări.

Irina Begu, numărul 61 mondial, o va întâlni în primul tur pe sportiva franceză Fiona Ferro, locul 83 WTA.

Main draw @BNPPARIBASOPEN, where Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Barbora Krejcikova, and Elina Svitolina are the top seeds.

Main draw play begins Wednesday. #BNPPO21 pic.twitter.com/iFdmMBYV13