VIDEO Interviu de la balcon cu Simona Halep: "Sunt putin plictisita". Jurnalistii s-au urcat pe acoperisul unei cladiri

Erin Philips si Soda au vrut sa-si salute noii vecini aflati in hotelul de vizavi si au urcat pe acoperis, "inarmati" cu un megafon. Dintre marii jucatori de tenis prezenti in stabiliment, doar Simona Halep a raspuns apelului celor doi si a iesit pe balcon pentru a dialoga cu ei."Am vrut sa-i intampinam pe noii nostri vecini de cartier. Se intampla ca noii nostri vecini sa fie sase dintre cei mai buni jucatori de tenis din lume. Serena Williams Novak Djokovici , Simona Halep, Naomi Osaka si Dominic Thiem sunt in carantina la un hotel situat chiar peste drum de studiourile noastre. Erin Phillips si Soda au urcat pe acoperisul studioului nostru pentru a incerca sa ne prezentam. Si, baiete, am dat de aur din prima zi! Incredibila Simona Halep si antrenorul ei (Darren Cahill) au iesit pe balconul lor pentru a ne face cu mana si a discuta cu Erin&Soda. Ea a dezvaluit ca s-a trezit devreme si ca nu a deranjat-o tot zgomotul pe care il faceau oamenii nostri. In urmatoarele doua saptamani, Erin&Soda vor urca pe acoperis pentru a incerca sa-i distreze pe noii vecini", se arata pe site-ul postului Mix102.3.Halep le-a transmis celor doi prezentatori ca se plictiseste putin si ca se trezeste la ora 5.00, iar acestia i-au promis ca vor difuza pe postul lor de radio melodiile ei preferate.Jucatoarea de pe locul 2 WTA a ajuns joi, 14 ianuarie, la Adelaide si a intrat in carantina, inainte de a participa la Melbourne Summer Series si la Australian Open, primul grand slam al anului.Din cauza pandemiei de coronavirus, organizatorii au impus tuturor jucatorilor obligativitatea de a ajunge la Melbourne pana la 17 ianuarie si apoi efectuarea unei carantine de 14 zile, cu posibilitatea de a se antrena cinci ore pe zi.Un grupa restrans de jucatori si jucatoare, intre care Halep, Novak Djokovici, Rafael Nadal, Serena Williams, Naomi Osaka, Venus Williams si Dominic Thiem, sunt in carantina la Adelaide, unde este programat un turneu demonstrativ.Citeste si: VIDEO De necrezut. Cum se antreneaza in camerele de hotel jucatorii de la Australian Open