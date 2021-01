Ion Tiriac a sfatuit-o pe Serena Williams sa se retraga, iar sotul jucatoarei a raspuns dur: "Nimeni nu da doi bani pe ce crede el"

Safe to say Serena will never play Madrid again...https://t.co/RxXTCxULJs - Jose Morgado (@josemorgado) January 3, 2021

"La varsta asta (n.r. - 39 de ani) si la greutatea pe care o are acum, nu se deplaseaza atat de usor pe cat se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucatoare senzationala. Daca ar avea putina decenta, s-ar retrage. Din toate punctele de vedere", a declarat Tiriac in emisiunea Reteaua de idoli, de la TVR, potrivit digisport.ro.Alexis Ohanian, sotul Serenei Williams, a reactionat la afirmatiile fostului tenismen, comentand o postare a unui articol din presa internationala, care a preluat declaratiile lui Tiriac. "Pot sa spun ca nimeni nu da doi bani pe ce crede Tiriac", a scris Ohanian.Ion Tiriac, care detine licenta turneului de 1.000 de puncte de la Madrid, nu este la prima remarca controversata despre Serena Williams. In aprilie 2018, el s-a plans intr-un interviu acordat Sport Bild ca tenisul feminin duce lipsa de personalitati importante. Intrebat despre Serena Williams, Tiriac a raspuns: "Cu tot respectul, are 36 de ani si 90 de kilograme. As vrea altceva pentru tenisul feminin".Citeste si: Cristiano Ronaldo l-a depasit pe Pele, dar tot nu e primul. Capitolul la care cei doi "grei" sunt intrecuti de un neica nimeni