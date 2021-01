Ion Tiriac, pus la zid de un ziar britanic in scandalul cu Serena Williams: "Nu e nimic socant". Ilie Nastase e si el amintit

"Serena a a atras atentia in ultimele zile dupa ce Ion Tiriac, fost jucator si acum proprietar al Madrid Open, a facut mai multe comentarii la adresa ei. Tiriac aparea la o emisiune de televiziune romaneasca si a fost intrebat daca avea indoieli inainte de finala Wimbledon din 2019 a Simonei Halep. El a raspuns referindu-se la Williams, adversara romancei ca la un monstru: "La aceasta varsta si greutatea pe care o are acum, nu se misca la fel de usor ca acum 15 ani. Serena a fost o jucatoare senzationala. Daca ar avea putina decenta, s-ar retrage". Singura surpriza a fost ca jurnalistul cu care vorbea, Irina Pacurariu, l-a provocat direct. "Sunteti rau. Ati fost foarte misogin de fiecare data cand ati judecat-o pe Serena", a spus ea. Nimic din toate acestea nu este un soc. Tiriac a avut comentarii similare despre Williams de mai multe ori. Acest lucru reflecta cu ce s-a confruntat Williams de-a lungul carierei sale. Chiar si atunci cand nu exista niciun motiv pentru care numele ei sa fie rostit, la un moment dat va avea de-a face cu comentariile rasiste si / sau sexiste ale persoanelor aflate in pozitii importante", scrie sursa citata.The Guardian reaminteste mai multe remarci privind-o pe Serena. Astfel, in urma cu doi ani, in primele luni de la intoarcerea din concediul de maternitate, Tiriac a spus: "Cu tot respectul, are 36 de ani si 90 de kilograme, as vrea sa vad altceva, as vrea sa vad o jucatoare precum Steffi Graf". In 2017, la scurt timp dupa ce Williams si-a anuntat sarcina, bunul prieten si conational al lui Tiriac, Ilie Nastase , capitanul Fed Cup al Romaniei, a comentat copilul nenascut al lui Williams in timpul meciului cu Marea Britanie: "Sa vedem ce culoare are. Ciocolata cu lapte?".In 2018, dupa ce Williams s-a intors la competitia de Grand Slam din Paris, purtand un body, presedintele federatiei franceze, Bernard Giudicelli, a declarat ca va interzice astfel de tinute. "Cred ca uneori am mers prea departe", a spus el."In 2014, Shamil Tarpisev, presedintele federatiei ruse de tenis, s-a referit la Serena si sora ei, Venus, ca fratii Williams intr-un talk show. Stand linistita in stanga, era vechea rivala a lui Williams, Elena Dementieva . La Fed Cup, Nastase a fost abuziv fata de o jurnalista britanica si fata de capitanul Marii Britanii, Anne Keothavong", noteaza The Guardian."Fiind o femeie de culoare si una dintre cele mai proeminente figuri sportive din lume, niciun sportiv nu primeste abuzuri mai consistente decat Williams. Cand apar aceste incidente, este usor sa concluzionam ca este suficient de puternica si are destul succes pentru ca aceste lucruri sa nu o deranjeze. Dar dupa doua decenii de la sfarsitul misoginiei, este dificil sa ne imaginam ca aceste incidente nu si-au lasat amprenta. Cu toate acestea, peste o saptamana va calatori in Australia pentru a incepe cel de-al 25-lea sezon al carierei sale", se mai arata in editorialul din The Guardian.Citeste si: Scandal national. O fosta mare sportiva s-a vaccinat anti-Covid in prima faza. Reactiile au fost dure