Ion Tiriac anunta disparitia tenisului in Romania: "Am avut noroc cu Halep". Comparatie sumbra cu gimnastica

"Tare rau mi-ar parea sa dispara tenisul, asa cum s-a intamplat cu gimnastica. Noi am avut noroc cu aceasta Halep, care a aparut nimeni nu stie de unde, in afara de familie, care a facut sacrificii sa o aduca in aceasta pozitie. Toate celelalte tari din apropiere, ca e Cehia, ca e Polonia, ca e Ungaria, baga bani in infrastructura. Si in plus la noi nu mai exista specialisti, nici acele scoli primare pentru sport ca sa faci un specialist. Noi am ajuns acum sa cautam antrenor de gimnastica in strainatate. Atata timp cat traiesti cu un sport care are buget de 0,00... nu vad niciun fel de lumina la capatul tunelului", a declarat Tiriac, conform agerpres.ro.El considera ca tenisul actual este mai putin atractiv decat in urma cu 30 de ani. "Dupa parerea mea tenisul, nu de pe vremea noastra, de acum 30 de ani, sa zicem, era mult mai spectaculos decat este acum. Acum tenisul este mult prea repede, este foarte impartit, ai ATP ai WTA , ai Grand Slam-urile. E foarte greu sa ajungi la un context comun intre toate aceste organizatii si sa faci ceva bine pentru tenis. Dupa parerea mea, mingea trebuie marita, si eu cant asta de 25 de ani, dar nu cu 1% sau 2%, ci cu 10-15%. Jocul se face mai incet si tehnica are un cuvant mult mai mare de spus decat ruperea mingii de fiecare data", a mai spus Ion Tiriac.