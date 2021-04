Prima reactie a Irinei Bara dupa infrangerea din Fed Cup, cu Italia

"In primul set s-a vazut ca nu am avut destule meciuri, asta a facut diferenta, iar in setul al doilea am fost acolo, puteam sa-l castig cu putina sansa. Am luptat pentru fiecare minge. Antrenorii ne-au pregatit tactica pentru azi, dar totdeauna e greu sa joci primul meci. As fi vrut sa mai joc un set.Acesta a fost debutul meu la echipa Fed Cup si sper ca Miki Buzarnescu sa aduca primul punct pentru noi. Am avut putine emotii la inceput, nu e usor sa deschizi aceasta intalnire.Diferenta s-a facut la cateva puncte, pe care, din pacate, nu am reusit sa le castig eu. Eu pot sa-mi reprosez primul set, in care nu am jucat tenisul pe care mi-l doream, insa in setul al doilea am jucat tot ce mi-am propus.Imi doream foarte mult sa castig, sa aduc primul punct Romaniei, dar uneori cand vrei sa castigi pui prea multa presiune si nu ajungi la rezultatul dorit.La finalul partidei, Monica Niculescu mi-a spus sa stau linistita si ca i-a placut cum am luptat. Monica si-a dorit de la noi sa ne simtim bine pe teren, sa fie o atmosfera placuta si sa ne simtim bine aici, la Cluj. Noi am simtit ca si cum am avut publicul, au fost efecte sonore frumoase, ne-am antrenat fara public, ar fi fost mai frumos sa avem public. Sper ca data viitoare sa avem public alaturi, acum trebuie sa ne descurcam cu ce avem", a declarat Irina Bara.Sambata, primul meci de la ora 14.00:Irina Bara (132 WTA ) - Martina Trevisan (99 WTA)Elisabeta Cocciaretto (111 WTA) - Mihaela Buzarnescu (137 WTA)Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse - Jasmine Paolini/Giulia Gatto-Monticone.