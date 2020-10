"Micuta" Irina Bara s-a facut mare. 5 secrete despre tenismena surpriza a Romaniei la Roland-Garros

Irina s-a aflat mult timp in umbra celorlalte jucatoare de top ale Romaniei, insa acum isi traieste momentul sau de glorie. De altfel, cu inca o victorie la Roland-Garros, Bara va reusi sa intre in premiera in Top 100 mondial, acolo unde se mai afla Simona Halep Irina Begu si Ana Bogdan Iata care sunt principalele repere din cariera de tenismena a Irinei Bara, dezvaluite chiar de ea, in urma cu 2 ani, pentru siteul treizecizero.ro:"Tatal meu avea un club de tenis, iar eu eram de mica langa el. Am jucat singura la gard, la perete, la 5 ani, dar eu voiam mai mult. Abia la 6 ani si jumatate, tata si-a dat seama ca sunt competitiva si chiar pot. Primul turneu in afara tarii l-am avut la 10 ani, iar la 14 ani eram deja convinsa de drumul meu. Pana atunci jucasem doar de placere", a declarat Irina."M-am antrenat cu tata, de mica. Am avut o relatie speciala, el n-a fost doar antrenor sau tata, le imbina. Nu e foarte dur cu mine, ma intelege. Asta pentru ca a jucat tenis, intelege sentimentele, trairile, partea mentala", a recunoscut tenismena originara din Bihor."Sunt genul de jucatoare care nu renunta niciodata, luptatoare, nu conteaza ce adversara am in fata. Ma consider puternica mental. N-am o statura mare (n.r.: 1,64m), nu sunt inalta, puternica si compensez cu puterea de lupta", a completat Irina Bara."Nici nu eram sigura de participare, am intrat pe tablou in ultima clipa. Meci de meci ne-am apropiat de visul nostru, o semifinala sau mai mult. Infrangerea a fost dureroasa, 6-4 in decisiv, dupa ce batusem dubluri mai bune pe parcurs", si-a amintit Irina despre parcursul in proba de dublu la Roland-Garros, in 2018, facand pereche cu Mihaela Buzarnescu , cele doua romance oprindu-se in faza sferturilor."Fiecare are drumul lui, nu vreau sa ma compar cu nimeni. Mi-a placut Justine Henin, era mai micuta, ca si mine, si rapida, eleganta. Simona Halep este si ea un exemplu, as vrea sa ajung macar la 50 la suta din ce-a facut ea", a incheiat Irina Bara.