Irina Bara o invinge pe Georgia Craciun, in primul meci de tenis disputat in Romania, dupa suspendarea competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus

Partida a durat o ora si 42 de minute.Tot joi, are loc meciul Jaqueline Cristian si Miriam Bulagru.In sesiunea de seara, se vor juca partidele Georgia Carciun - Gabriela Ruse si Miriam Bulgaru - Irina Begu De joi pana duminica, are loc la Cluj-Napoca un turneu demonstrativ dotat cu premii in valoare de 30.000 de dolari.La Winners Open, care se disputa fara spectatori, participa Irina Begu, locul 81 WTA , Jaqueline Cristian, locul 162 WTA, Irina Bara, locul 159 WTA, Gabriela Ruse, locul 177 WTA, Georgia Craciun, locul 354 WTA, si Miriam Bulgaru, locul 387 WTA, impartite in doua grupe de cate trei jucatoare.Din Grupa A fac parte Irina Bara, Gabriela Ruse si Georgia Craciun, iar din Grupa B, Irina Begu, Jaqueline Cristian si Miriam Bulgaru.Castigatoarea Winners Open va primi 10.000 de dolari.De asemenea, castigatoarea turneului va juca intr-un meci de dublu mixt, duminica, alaturi de Simona Halep Horia Tecau si Marius Copil