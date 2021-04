Irina Begu joaca la Madrid cu prima jucatoare bisexuala din tenis

Jucatoarea noastra, numarul 75 WTA , va da piept cu rusoaica Daria Kasatkina, numarul 37 WTA, o sportiva care a recunoscut de curand ca este bisexuala. "In relatia dintre doua femei exista o conexiune aparte, mai ales la nivel emotional. Intre barbati si femei apar mereu neintelegeri. Nu stiu de ce barbatii nu isi asuma lucrurile astea in sport. Cert e ca in Rusia, fiecare dezvaluire e tratata cu mult negativism. Cred ca nu e diferit nici in alte parti ale lumii, chiar daca europenii sunt ceva mai talentati. Cu toate astea, cred ca asta e calea corecta. De ce sa te ascunzi?", a spus Kasatkina (23 ani), la Match TV.Irina Begu se afla la a saptea prezenta pe tabloul principal de la Madrid, cea mai buna performanta fiind prezenta in sferturile de finala, in 2015 si 2016.Turneul de la Madrid este de categorie WTA 1000 (fost Premier Mandatory), ca insemnatate imediat dupa Grand Slam.