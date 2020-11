Irina Begu, eliminata in primul tur la turneul de la Linz. Romanca, invinsa de semifinalista de la Roland-Garros

Conform news.ro, Begu a fost invinsa de sportiva argentiniana Nadia Podoroska, numarul 48 mondial si favorita 6, scor 6-4, 6-4, intr-o ora si 43 de minute. Podoroska a fost una dintre marile suprize ale turneului de la Roland-Garros, in luna septembrie, reusind sa ajunga pana in semifinale.La turneul din Austria, Sorana Cirstea , locul 87 WTA, este calificata in turul doi, faza in care o va intalni pe jucatoarea franceza Oceane Dodin, numarul 115 mondial.Citeste si: Calificare pentru Sorana Cirstea in turul doi la turneul din Austria