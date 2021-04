Irina Begu merge mai departe la Madrid. Victorie entuziasmanta a romancei, dupa un meci-maraton

Begu a invins-o, marti, cu scorul de 4-6, 7-6 (4), 6-0, pe rusoaica Anna Kalinskaya, locul 104 WTA, dupa un meci de doua ore si 21 de minute.Irina Begu si-a luat, astfel revansa, dupa de a fost invinsa de Kalinskaya, scor 6-4, 7-6 (5), in turul I al Miami Open.In turul urmator, romanca va evolua cu jucatoarea elvetiana Stefanie Voegele, locul 127 WTA.Begu va primi 4.025 de euro si 20 de puncte WTA, dupa accederea in mansa a doua.Tot marti, Ana Bogdan a trecut in turul al doilea al calificarilor, iar Jaqueline Crstian a pierdut in primul tur.