Irina Begu si Patricia Tig, victorii lejere la Melbourne. Ana Bogdan a fost eliminata

Tig, locul 56 WTA, a invins-o, cu scorul de 6-1, 6-4, pe britanica Francesca Jones, locul 245 WTA, venita din calificari, dupa un meci de o ora si 26 de minute. Invingatoarea va evolua in faza urmatoare cu sportiva elvetiana Jil Teichmann, locul 58 WTA, care a trecut, in turul al doilea, cu scorul de 6-2, 6-2, de Monica Niculescu , locul 146 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, dupa 70 de minute de joc. Si Irina Begu, locul 74 WTA, a ajuns in optimi, dupa victoria cu scorul de 6-3, 6-2, obtinuta in 72 de minute, in fata rusoaicei Anna Blinkova, locul 63 WTA. Begu va juca in turul urmator cu chinezoaica Qiang Wang, locul 34 WTA si cap de serie numarul 5. Calificarea in optimi este recompensata la aceasta competitie cu un premiu de 2.700 de dolari si cu 30 de puncte WTA.In schimb, Ana Bogdan , locul 96 WTA, a ratat calificarea in optimile de finala ale Phillips Island Trophy. Ea a fost invinsa, cu scorul de 6-4, 5-7, 6-2, de Zarina Dias (Kazahstan), locul 83 WTA, dupa un meci de doua ore si 19 minute. Pentru prezenta in mansa a doua, Bogdan va primi un premiu de 1.900 de dolari si 16 puncte WTA.