Irina Begu, in ultimul tur al calificarilor la turneul de la Ostrava. Sorana Cirstea si Ana Bogdan, eliminate

Conform news.ro, Begu a invins-o in primul tur al calificarilor pe rusoaica Varvara Graceva, locul 96 WTA , scor 6-7 (5), 6-2, 6-1, in doua ore si doua minute.Pentru un loc pe tabloul principal, Begu va juca impotriva favoritei 3 din calificari, americanca Cori Gauff (55 WTA).Tot sambata, Sorana Cirstea si Ana Bogdan au fost eliminate in primul tur al calificarilor.Cirstea a fost invinsa de spaniola Paula Badosa, locul 69 WTA si favorita 7, scor 6-3, 6-3, intr-o ora si 19 minute.Bogdan a pierdut tot in fata unei spaniole, Sara Sorribes Tormo, numarul 73 mondial si favorita 9, scor 4-6, 4-6, in doua ore si 14 minute.