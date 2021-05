Partida este programata azi, dupa ora 22.00, in direct pe Eurosport.Cele doua jucatoare nu s-au intalnit niciodata.Tot astazi va evolua si Sorana Cirstea , de la ora 17.30 impotriva britanicei Johanna Konta.Ieri, Ana Bogdan a obtinut calificarea in turul secund, in vreme ce Patricia Tig a fost eliminata.