Irina Begu. victorie splendidă la Tenerife! A învins o jucătoare din noul val "în mare stil" VIDEO

Irina Begu s-a calificat în optimile turneului de la Tenerife.

Ea a trecut în două seturi, 6-4, 6-4 de Marta Kostyuk, din Ucraina (19 ani, locul 53 WTA).

Irina Begu (31 de ani, locul 56 WTA) va juca în optimi cu Alison Riske sau cu Donna Vekici.

Begu a câștigat câteva mingi spectaculose în meciul cu Marta Kostyuk. Ea a încheiat primul set cu un lob de mare efect apreciat și pe pagina de twitter a WTA.

From one tennis paradise to another 🌴

🇷🇴 Irina-Camelia Begu takes the set in style 🙆‍♀️#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/MZnYcbA5Th