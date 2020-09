Istoria neagra a descalificarilor din tenis, la turneele de Grand Slam. Doar alti 4 jucatori au avut soarta lui Djokovic, la simplu

In optimile de finala ale Australian Open , editia 1990, in meciul impotriva suedezului Mikael Pernfors, John McEnroe a primit un avertisment pentru ca se uita amenintator la o femeie arbitru de linie, jongland cu mingile pe racheta, apoi un punct de penalizare pentru ca a dat cu racheta de pamant, punct care i-a adus lui Pernfors un break. La auzul acestui nou avertisment, McEnroe a cerut sa vina supervizorul turneului. Dupa o lunga discutie, McEnroe i-a injurat pe amandoi, pe arbitru si pe supervizor. Arbitrul de scaun a anuntat apoi descalificarea jucatorului american pentru aceasta a treia infractiune. McEnroe a explicat dupa meci ca nu stia ca regulile au fost modificate si ca a treia infractiune duce la descalificare.Dupa calificari, jucatorul german Carsten Arriens a jucat in primul tur la Roland Garros 1995 impotriva neo-zeelandezului Brett Steven. Dupa ce a pierdut cel de-al doilea set, Arriens si-a aruncat racheta in fileu, ceea ce i-a adus un avertisment, si apoi a aruncat-o din nou, in directia scaunului sau. Racheta a lovit si a ranit un arbitru de linie la picior. Arriens a fost descalificat.In meciul cu germanul Alexander Mronz din turul al treilea al turneului de la Wimbledon , din 1995, americanul Jeff Tarango spera sa se califice pentru prima oara in optimile de finala ale unui grand slam. Condus cu 7-6, 3-1, el nu a suportat faptul ca o minge pe care a considerat-o a fi as a fost decisa a fi aut de catre arbitrul francez Bruno Rebeuh. Jucatorul l-a insultat pe arbitru, pe care l-a numit "cel mai corupt din tenis". El a fost sanctionat cu un punct de penalizare si, la anuntarea acestei sanctiuni, Tarango a parasit terenul, ceea ce a dus la descalificarea sa.La editia din 2000 a French Open, cand era condus cu 2-1 la seturi si cu 5-2 in setul al patrulea de Attila Savolt din Ungaria, austriacul Stefan Koubek si-a aruncat involuntar racheta catre un copil de mingi si a fost descalificat. Stefan Koubek va fi descalificat de alte doua ori in cariera, de fiecare data in Franta: in timpul calificarilor la Paris Bercy, in 2003 si la Metz, in 2007. La acest ultim turneu, in timp ce conducea cu 4-2 in al treilea set al meciului disputat impotriva lui Sebastien Grosjean, Koubek l-a jignit pe supervizor.Tot la editia 1995 a turneului de la Wimbledon, dar la dublu, britanicul Tim Henman, nervos, a lovit de aproape cu o minge o fata copil de mingi, aflata langa fileu. Henman nu a avut intentia sa o loveasca, doar si-a descarcat nervii, insa el si partenerul lui de dublu, Jeremy Bates, au fost descalificati. Adversarii lor erau suedezul Henrik Holm si Jeff Tarango.Liderul ATP , sarbul Novak Djokovici, a fost descalificat, duminica, dupa ce a lovit o femeie arbitru de linie cu o minge, in optimile de finala ale US Open.La scorul de 5-6, dupa un break al adversarului, in primul set al meciului cu spaniolul Pablo Carreno Busta, locul 27 ATP, Djokovici a trimis o minge cu racheta catre fundul terenului, aparent fara intentia de a viza pe cineva.Mingea a lovit in gat o femeie arbitru de linie, care s-a prabusit la pamant. Sarbul si-a cerut scuze, dar a fost descalificat.