S-a îmbrăcat în Contele Dracula, a salvat două mingi de meci și a câștigat! Ce jucătoare din România a dat lovitura la Cluj VIDEO

Paartidă extrem de disputată la Transylvania Open, având ca protagonistă o jucătoare din România.

Este vorba de Jaqueline Cristian (locul 105 WTA), care a reușit să o învingă pe Kaja Juvan, din Slovenia, locul 98 WTA.

Jaqueline s-a impus după aproape trei ore de joc, scor 3-6, 7-6, 7-6. În tie-break-ul setului secund, Cristian a salvat două mingi de meci.

Ea va juca în turul următor cu Alja Tomjlanovici din Australia.

Jaqueline a impresonat și la intrarea pe teren când s-a îmbrăcat cu o pelerină în stilul Contelui Dracula.

Best entrance of the @wta season? 😄🧛🏻‍♀️#SpookyOpen pic.twitter.com/IdVQB9Sxsz