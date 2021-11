Zi plină pentru românce la Linz! Trei jucătoare intră azi pe teren, inclusiv Contesa Dracula

Turneul de la Linz a fost preferat de multe jucătoare din România.

Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu și-au ocupat pozițiile pe tabloul principal, plus Emma Răducanu.

În calificări, favorita numărul unu e Jaqueline Cristian sau Contesa Dracula, cum au poreclit-o austriecii, după cum s-a prezentat românca la Transylvania Open.

Ea va juca azi de la ora 14.00 împotriva rusoaicei Kroacheva. Jaqueline e favorita numărul unu a calificărilor.

De la 11.00, Mihaela Buzărnescu evoluează împotriva slovacei Kucova, iar Anan Bogdan are meci cu Lys (Germania), de la 12.30.

