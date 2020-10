Tenismenele Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse vor fi adversare in sferturile turneului de la Istanbul

Conform agerpres.ro, Cristian (22 ani, 169 WTA ), a treia favorita, a dispus de turcoaica Pemra Ozgen (34 ani, 211 WTA) cu 6-1, 6-2, intr-o ora si 13 minute.Ruse (22 ani, 176 WTA) a trecut de ucraineanca Daria Snigur (18 ani, 223 WTA), cu 7-6 (2), 6-3, dupa o ora si 39 de minute, in care a reusit 7 asi.Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse se vor infrunta pentru a doua oara, dupa ce Jaqueline s-a impus cu 6-4, 6-3 in prima lor confruntare, in 2017, in sferturile turneului ITF de la Mamaia (25.000 dolari).La dublu, Cristian si Ruse, favoritele numarul doi, s-au calificat miercuri in semifinale dupa 5-7, 7-5 (1), 10-7 cu cuplul Salimar Talbi (Belarus)/Anastasia Zaharova (Rusia), la capatul a doua ore de joc. In penultimul act, romancele vor infrunta castigatoarele din meciul Cemre Anil (Turcia)/Suzan Lamens (Olanda) - Valentini Grammatikopoulou (Grecia)/Reka-Luca Jani (Ungaria/N.4)