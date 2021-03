Tenismena Jaqueline Cristian, la cea mai buna clasare din cariera. Ce performanta a reusit la Sankt Petersburg. Si Monica Niculescu s-a calificat

Lapko (22 ani, 281 WTA) a renuntat din motive medicale dupa doua ore si 24 de minute.Cristian (22 ani, 160 WTA), care nu si-a pierdut serviciul niciodata in acest meci, a cedat primul set la capatul unui tiebreak in care a facut multe erori. In actul secund, romanca a facut diferenta cu un break reusit la 3-3, iar in decisiv meciul s-a intrerupt chiar dupa ce Jaqueline Cristian reusise un break.Romanca, venita din calificari, a adunat in meciul de marti 6 asi si 3 duble greseli, in timp ce Lapko a reusit 9 asi, dar a facut si 6 duble greseli. Jaqueline Cristian, care saptamana viitoare va inregistra cea mai buna clasare din cariera (in prezent e pe 147 in clasamentul virtual), si-a asigurat un cec de 8.200 dolari si 80 de puncte WTA.In optimi, Cristian o va infrunta pe letona Jelena Ostapenko (23 ani, 53 WTA), a sasea favorita, care in primul tur a dispus de Paula Badosa (Spania) cu 6-2, 6-2.La dublu, perechea Monica Niculescu /Nadia Kichenok (Romania/Ucraina), cap de serie numarul 1, s-a calificat in sferturile de finala. Ele au invins in primul tur, marti, cu scorul de 6-3, 7-6 (1), echipa Jelena Ostapenko/Valeria Savinik (Letonia/Rusia).Niculescu si Kichenok vor da piept in faza urmatoare cu invingatoarea din meciul Arina Rodionova/Rosalie Van Der Hoeck (Australia/Olanda) - Ekaterina Alexandrova/Iana Sizikova (Rusia).Calificarea in sferturi este recompensata la dublu cu un premiu total de 5.500 de dolari si cu cate 100 de puncte WTA.Citeste si: