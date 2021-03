Performanta carierei pentru Jaqueline Cristian. Ce-a reusit romanca la turneul de la Sankt Petersburg

Ea a invins-o, duminica, pe rusoaica Alina Saraeva, locul 540 WTA, cu scorul de 4-6, 6-2, 6-1, in turul al doilea al calificarilor. In prima mansa, romanca a trecut, cu scorul de 6-1, 6-3, de Natalija Kostic din Serbia, locul 201.Participante si ele in calificari, Monica Niculescu , locul 147 WTA si cap de serie numarul 3, si Laura Ioana Paar, locul 200 WTA, au fost eliminate in primul tur, dupa 3-6, 4-6, cu Ana Konjuh din Croatia, locul 401 WTA, respectiv 4-6, 3-6, cu rusoaica Anastasia Gasanova, locul 241 WTA. La aceasta competitie, cu premii de 565.000 de dolari, Ana Bogdan locul 101 WTA, este direct acceptata pe tabloul principal , urmand a da piept in primul tur cu Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 97 WTA.Citeste si: