O fosta rivala a Simonei Halep a nascut o fetita, al carei tata este necunoscut

Presa din Serbia scrie insa ca fosta jucatoare, ajunsa acum la 35 de ani, a nascut o fetita. Nu se stiu informatii despre numele ei sau despre cine este tatal. In schimb, s-a aflat ca a nascut intr-o clinica privata din Belgrad.Jankovic a fost lider mondial incepand din august 2008, adunand in total 18 saptamani pe prima pozitie. Ca o coincidenta, ea a fost chiar a 18-a jucatoare care a urcat pe primul loc in clasament. Simona Halep are amintiri speciale legate de Jelena Jankovici. Acum sapte ani, pe 27 ianuarie 2014, ea patrundea in Top 10 WTA , o performanta notabila pentru tenisul romanesc, care nu mai avusese o prezenta acolo din 1979, de pe vremea Virginiei Ruzici.In ianuarie 2014, Simona atingea sferturile de finala la Australian Open , dupa ce o elimina pe Jelena Jankovic (8): 6-4, 2-6, 6-0, fapt care la finalul turneului i-a adus un salt important in clasamentul mondial