Johanna Konta a avut palpitatii la meciul pe care l-a jucat in primul tur la Lexington

Konta, cap de serie numarul 3, a fost invinsa de Bouskova cu scorul de 6-4, 6-4.Britanica a fost vizibil afectata in primul set, ea presandu-si gatul cu doua degete pentru a-si masura pulsul, si a primit ingrijiri medicale. "Am avut nevoie de ceva timp pana s-a calmat, aproximativ pana la 4-3 in primul set. Apoi m-am putut concentra pe tenis. Ritmul cardiac crescuse fara motiv. Nu jucasem un punct lung si nu ma simteam obosita. Si totusi nu mai aveam forta", a declarat Konta, potrivit Le Figaro.Johanna Konta a marturisit ca s-a confruntat a patra oara cu o astfel de problema la un turneu sau la antrenamente. "Nu stim cauza. In acele momente nu pot functiona in primele secunde. Sunt ingrijorata, voi mai face o electrocardiograma. Insa probabil ca nu voi mai pati asta timp de aproximativ un an", a precizat sportiva.