Juan Martin Del Potro a fost operat din nou la genunchi

El a suferit a treia interventie chirurgicala la genunchiul care ii provoaca dureri incepand din octombrie 2018, dupa cele din iunie 2019, efectuata la Barcelona , si ianuarie 2020, de la Miami.Jucatorul clasat astazi pe locul 132 ATP nu a mai jucat dupa ce a castigat meciul din turul I al turneului de la Queen 's, din iunie 2019, cand a suferit o fractura a rotulei.Del Potro l-a invins, atunci, pe canadianul Denis Shapovalov, scor 7-5, 6-4, in primul tur la Queen's. El a alunecat in timpul partidei, insa a reusit sa incheie meciul cu sportivul canadian, apoi s-a retras din turneu inaintea intalnirii cu spaniolul Feliciano Lopez.Fost numarul 3 mondial si campion la US Open, in 2009, Del Potro, 31 de ani, a avut o cariera marcata de numeroase accidentari, ba la cotul stang, care l-a facut sa piarda mare parte din sezoanele 2014 si 2015, ba la genunchi.