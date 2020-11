Un tenismen francez, depistat pozitiv cu Covid la Mastersul de la Paris. A fost scos din turneu, in turul al doilea

''Dupa ce un test efectuat marti l-a confirmat pozitiv, Moutet a fost exclus de la turneu si plasat in izolare'', se arata intr-un comunicat al ATP, conform agerpres.ro.Moutet (21 ani) l-a eliminat pe italianul Salvatore Caruso in prima runda, luni, cu 3-6, 7-6 (7/2), 6-3. El ar fi urmat sa joace in turul secund cu croatul Marin Cilic, fost nr. 3 mondial, in prezent pe locul 43 ATP.Prin urmare, Cilic este calificat in optimile de finala fara sa joace.