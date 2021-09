Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, fascinat de Emma Răducanu: "Este talentul secolului!"

Antrenorul lui Liverpool, germanul Jurgen Klopp, a vorbit despre Emma Răducanu după victoria echipei sale în Premier League, 3-0 cu Crystal Palace.

"Am văzut finala de la US Open. Nu mai văzusem de mult un meci de tenis feminin, am fost foarte impresionat, de puterea, de viteza loviturilor și de întreg meciul, cred că tenisul feminin trece prntr-un moment strălucit.

Fetele astea de 18 și 19 ani (n.r. - Emma Răducanu și Leylah Fernandez) - ce au arătat a fost absolut impresionant și cum au vprbit la ceremonia de premiere a fpst cu adevărat inspirațional.

Am fost copleșit de modul cum ambele fete s-au prezentat.

Emma cu siguranță este talentul secolului, dar fără să muncești mult nu e posibil să fii acolo. Și faptul că am văzut-o jucând cu zâmbetul pe buze e cel mai drăguț lucru pe care l-am văzut. Cu siguranță o să mă uit mai mult la tenis feminin", a spus Klopp.

