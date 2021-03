N-a fost o intamplare. Rusul minune de la Australian Open a mai dat o lovitura. Primul trofeu din cariera

Rusul s-a impus dupa doar o ora si 17 minute de joc, desi a avut mai putini asi decat adversarul sau (3/8) si a comis doua duble greseli fata de una singura facuta de sud-african. Acesta este primul trofeu la simplu din cariera jucatorului de 27 de ani. Karatsev confirma astfel forma extrem de buna in care se afla dupa ce a atins semifinalele la Australian Open , primul turneu de Mare Slem al anului, unde a pierdut in trei seturi in fata liderului mondial, sarbul Novak Djokovic.Citeste si: