Surpriza zilei in turneul de la Dubai. O mare favorita, umilita a doua oara intr-o saptamana, de aceeasi adversara

Pliskova (locul 6 WTA) a fost invinsa cu 6-0, 6-2 de americanca Jessica Pegula (33 WTA), care confirma astfel forma buna din acest inceput de an , ea ajungand la Australian Open pana in faza sferturilor.Pegula devine pentru Pliskova un adevarat cosmar, in conditiile in care americanca a invins-o pe cehoaica si saptamana trecuta, la Doha , in sferturi, cu un scor la fel de umilitor, 6-3, 6-1.Citeste si: