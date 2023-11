Karolina Pliskova, primele declaratii dupa scandalul urias de la Roma - ce masura a propus

Karolina Pliskova a oferit prima reactie dupa scandalul urias provocat la Roma, cand s-a certat cu un arbitru si i-a vandalizat acestuia scaunul pe care statea.

Jucatoarea din Cehia considera ca nu a gresit cu nimic si a propus ca si arbitrii din tenis sa fie pedepsiti dur.

"Nu cred ca am facut o greseala. Mi-am iesit din minti dupa meci deoarece lucrurile s-au intamplat asa cum s-au intamplat. Greseala arbitrului a influentat decisiv meciul. Daca nu se intampla, rezultatul ar fi fost altul.

Oricum, cred ca pedepsele ar trebui sa se aplice si in cazul arbitrilor. Noi, jucatorii, suntem pedepsiti pentru orice: pentru fiecare cuvant, fiecare racheta lovita, pentru dialog cu antrenorii. Toate acestea pot influenta un meci. De aceea cred ca si cand apare o greseala de arbitraj cel care a comis-o trebuie pedepsit", a spus Pliskova intr-o conferinta de presa.

Pliskova s-a certat puternic cu arbitrul de scaun dupa o minge in teren vazuta afara, in urma careia a pierdut un punct. Mingea a cazut clar in teren, dar arbitrul de scaun a refuzat sa verifice urma.

Jucatoarea din Cehia a lovit puternic cu racheta in scaunul arbitrului de scaun si a facut o criza de nervi timp de cateva minute.

Ea a fost amendata cu 4.000 de euro dupa acest episod.

Karolina Pliskova a fost eliminata in turul doi de la Roma, fiind invinsa de Maria Sakkari cu 3-6, 6-3, 7-5.

C.S.

