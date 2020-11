O rivala a Simonei Halep din Top 10 mondial s-a despartit de antrenorul sau

"Din cauza agendelor noastre, antrenorul meu, Daniel Vallverdu, si cu mine am decis, de comun acord, sa nu mai lucram impreuna", a transmis rivala Simonei Halep pe contul sau de Twitter , urmarit de 200.000 de fani.Intr-un alt mesaj pe Twitter, sotul si agentul Karolinei Pliskova, Michal Hrdlicka, a precizat ca jucatoarea dorea sa aiba un antrenor "cu norma intreaga", in timp ce Vallverdu se ocupa si de elvetianul Stan Wawrinka, castigator a trei titluri de Mare Slem.Pliskova (28 ani) a castigat turneul de la Brisbane, la inceputul anului, si a jucat finala la Roma in septembrie (invinsa de Simona Halep ), dar nu a reusit sa treaca de faza 16-imilor de finala la Openul Australiei, US Open si Roland Garros.Karolina Pliskova a colaborat anterior cu Jiri Vanek, David Kotyza, Tomas Krupa si Rennae Stubbs.