Clipe grele pentru una dintre rivalele Simonei Halep

Fost numar 1 mondial, cehoaica a fost invinsa in turul I al turneului de la Eastbourne, care se desfaoara inainte de Wimbledon , pierzand in fata italiencei Camila Giorgi.Acest rezultat negative o va scoate pe Pliskova din Top 10 WTA , dupa o prezenta neintrerupta de de 250 de saptamani, adica de pe 12 septembrie 2016.Pliskova, care nu a castigat niciun turneu de Grand Slam, a fost liderul ierarhiei timp de 8 saptamani, in 2017.