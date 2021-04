O jucatoare de tenis de top a recunoscut ca e bisexuala: "De ce trebuie sa ne ascundem?" VIDEO

Daria Kasatkina, locul 37 WTA, vrea sa revina in topurile tenisului feminin, dupa doi ani in care s-a luptat cu accidentarile.Rusoaica a acordat un interviu de o ora pentru Match TV, iar la un moment dat a vorbit deschis despre preferintele ei sexuale, recunoscand ca e atrasa si de femei, scrie UbiTennis.com. "Intr-o relatie intre doua femei exista mult mai multa conexiune la nivel emotional, intre barbati si femei sunt prea multe neintelegeri"."In Rusia, atunci cand recunosti ca esti homosexual, esti intampinat cu multa negativitate. In Europa e deschidere mai mare, un nivel de toleranta mai ridicat", a mai spus rusoaica.Totusi, Kasatkina a precizat ca nu ar incerca vreodata sa inceapa o relatie cu o jucatoare din circuit.Ea a vorbit si despre cei care incearca sa o agate pe Instagram: "Unul mi-a spus ca vrea sa bea apa de unde fac eu baie. Prietene, nu vreau asa ceva!". Un altul i-a trimis o poza cu penisul. "Sunt norocoasa ca am primit doar una". Altii pur si simplu ii cer bani.Fosta sfertfinalista la Wimbledon si French Open, Kasatkina (23 de ani) a urcat cel mai mult pana pe locul 10 WTA, in octombrie 2018.Discutiile despre sexualitatea Dashei, dupa minutul 40