Kei Nishikori s-a vindecat de Covid-19, dar nu participa la US Open

"Sunt fericit sa anunta ca am fost testat negativ pentru Covid. Voi relua usor antrenamentul planificat maine. Cu toate acestea, eu, consultandu-ma cu echipa mea, am decis sa nu joc la US Open anul acesta. Dupa o pauza atat de lunga, cred ca sistemul cel mai bun din cinci seturi nu mi se potrivieste pana cand nu sunt complet pregatit. Este dezamagitor, pentru ca iubesc US Open, de la care am amintiri grozave", a declarat Nishikori, 30 de ani, locul 31 ATP , pe retelele de socializare.La mijlocul acestei luni, Nishikori, aflat in Florida, a anuntat ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si nu va participa la Mastersul 1000 Western&Southern Open, mutat de la Cincinnati la New York."Am vesti proaste de anuntat. In aceasta dimineata (n.r. - 16 august), in Florida, am facut un test pentru Covid-19, iar rezultatul este pozitiv. Eu si echipa mea vom face un nou test. Ar fi trebuit sa zburam la New York, dar, evident, vom ramane acum in Florida", a precizat Nishikori, intr-un comunicat.Fost numarul 4 mondial si fost finalist la US Open, in 2014, Nishikori a spus ca are "simptome foarte usoare" ale bolii Covid-19 si a intrat in izolare.US Open incepe la 31 august.