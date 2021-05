Mesaj emotionant al Angeliquei Kerber dupa accidentarea Simonei Halep

Romanca a parasit terenul in lacrimi, fiind ajutata chiar de adversara ei, care aprijinit-o si i-a carat geanta.Apoi, nemtoaica de 33 de ani, locul 26 mondial, a facut o declaratie superba la adresa Simonei."Dintr-o data a chemat terapeutul si stiu ca Simona nu face acest lucru fara un motiv clar. Mi-am dat seama ca s-a intamplat ceva, dar nu am vazut momentul, asa ca nu stiu exact ce s-a petrecut. Mi-a parut atat de rau de ea, pentru ca nu asa imi doream sa se incheie un meci greu impotriva unei prietene. Am incercat s-o ajut cat de mult am putut. Sper sa revina cat mai repede", a spus Kerber. Angelique Kerber s-a interupt la scorul de 6-1, 3-3, in turul II la Roma.