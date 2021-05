Ce a patit Angelique Kerber la o zi dupa ce a beneficiat de accidentarea Simonei Halep

Kerber, care acum e pe locul 26 in lume, a trecut nesperat in turul III, unde a dat peste o alta castigatoare de Grand Slam, letona Jelena Ostapenko (locul 49 WTA ), aflata si ea intr-un declin evident de forma.Ostapenko a reusit insa sa se impuna, dupa un meci in trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-4, la capatul a doua ore si 13 minute de joc.Mai departe, Ostapenko va evolua contra cehoaicei Karolina Pliskova (locul 9 WTA)Petra Martici - Jessica PegulaKarolina Pliskova - Jelena OstapenkoAsleigh Barty - Cori GauffIga Swiatek - Elina Svitolina