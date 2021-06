Gest de mare campioana: ce face Petra Kvitova cu banii castigati la Bad Homburg

S-a impus jucatoarea din Germania dupa trei seturi disputate, 3-6, 6-4, 7-6. Kvitova a plecat deja spre Wimbledon , nu inainte de a anunta ca doneaza o parte din premiul castigat in Germania pentru victimele unei tornade care s-a produs in Cehia."E un dezastru, care s-a produs destul de aproape de locul unde stau parintii si familia mea. Imi pare foarte rau si m-a intristat ce s-a intamplat. Probabil ca e prima oara cand trece o tornada pe acolo, n-am mai auzit de asa ceva in Cehia".Cat despre Angelique Kerber , e ava juca azi in finala contra unei alte jucatoare din Cehia, Katerina Siniakova.