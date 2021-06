Dupa Simona Halep, inca o jucatoare de top se marita: are un iubit mai tanar FOTO

Jucatorea britanica de tenis Johanna Konta (30 de ani) si-a anuntat logodna cu prietenul ei Wade Jackson (24 de ani), fotograf profesionist si licentiat in productia digitala. Cei doi sunt impreuna de patru ani deja."In urma cu cateva saptamani m-am trezit ca am facut 30 de ani si ca sunt logodita si de atunci sunt doar un zambet", a scris Johanna pe twitter.Fost numar 4 mondial, Konta a castigat recent turneul de la Nottingham.A fost una dintre protagonistele scandalului de la Constanta, cu ocazia intalnirii dintre Romania si Marea Britanie. Considerandu-se jignita de Ilie Nastase , a inceput sa planga chiar in timpul partidei cu Sorana Cirstea