"Bad boy" Kyrgios, furios ca a fost comparat cu un alt jucator: "Ma insultati!"

Cunoscut drept un tip care spune lucrurilor pe nume, el nu a ezitat sa isi atace un compatriot, pe Bernard Tomic, prin intermediul retelelor sociale."Am fost comparat cu Tomic - niciodata nu m-am simtit atat de insultat. Are el o fundatie? A strans bani atunci cand au fost incendii in Australia? Pe teren, a batut el toti jucatorii din Big Four, cum am facut-o eu? A avut succesul meu? Niciodata!", a spus Kyrgios.Tomic nu e singurul jucator care intra in colimatorul lui Kyrgios. Australianul l-a "vanat" si pe Djokovici, dupa ce sarbul a organizat un turneu demonstrativ in plina pandemie, Adria Cup."Djokovici are o obsesie bolnava - vrea sa fie placut de toata lumea. Pur si simplu nu il suport".Nick Kyrgios n-a mai participat la niciun turneu dupa Australian Open . El si-a anuntat totusi participarea la Mallorca, unul dintre primele turnee care se disputa pe iarba.