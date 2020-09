Kristyna Pliskova vrea s-o bata pe Halep: "Va fi foarte greu. Simt ca este suprafata ei, dar am mai invins-o pe zgura"

Pliskova a vorbit, potrivit site-ului WTA , despre confruntarile sale pe zgura cu Halep, din 2017 de la Roland Garros, meci castigat de sportiva romana cu 6-4, 3-6, 6-3, si din 2018 de la Madrid, in care s-a impus jucatoarea ceha cu 6-4, 6-3: "Nu pot sa spun ca aveam starea psihica de acum, pentru ca atunci, cand o intalneam pe Simona pe zgura, exista sentimentul ca nu am nicio sansa. Acum, as fi mai curajoasa si as crede ca o pot invinge".Ea a mentionat ca finala cu Halep va fi un meci mare. "Am avut multe confruntari bune. Cand am invins-o prima data, cred ca in Fed Cup , suprafata era lenta, si atunci am inceput sa cred.La Paris aproape am castigat si era juca foarte bine in acea zi. Simt ca inca este suprafata ei, nu a mea, dar am invins-o pe zgura inainte. Este cu totul altceva pe hard, simt mai mult ca este suprafata mea. Va fi foarte greu, pentru ca ea lupta mult, a castigat turneul de la Praga si este in finala aici. Nu va fi niciodata usor cu ea, indiferent de turneu, dar va fi un meci mare".