Viitoarea adversara a Simonei Halep, rusoaica-sexy care s-a maritat cu antrenorul ei

In varsta de 23 de ani, Kudermetova se afla in cea mai buna perioada a carierei sale, ocupand locul 36 WTA . Ea nu a castigat niciul titlu in cariera si cea mai buna performanta este prezenta in turul III la Roland Garros, in 2019.Veronika a ajuns in turul III la Melbourne , dupa ce a trecut de Maria Kostyuk, din Ucraina, si de conationala ei, Varvara Gracheva.Halep si Kudermetova nu s-au intalnit niciodata in cariera.Sportiva de 23 de ani este recunoscuta pentru stilul agresiv si serviciul puternic, care a ajuns chiar la 183 km/h. Ea este rapida si agila si urca foarte des la fileu.Rusoaica este una dintre jucatoarele din WTA care s-a maritat cu antrenorul ei. Ea si-a unit destinele cu Serghei Demetkhine, care iniante a antrenat-o pe Vera Zvonareva Originara din Kazan, Veronika este considerata una dintre cele mai sexy prezente din circuitul feminin de tenis.CITESTE SI: